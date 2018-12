Solsona renova la il·luminació de l'entrada del portal del Pont

Aquesta setmana, des de dimecres al matí, s'han portat a terme els treballs de renovació de l'enllumenat monumental del portal del Pont de Solsona. Segons l'Ajuntament de Solsona, s'hi han col·locat dotze focus de tecnologia led, que substituiran els llums actuals, molt antics i no adaptats a la normativa.

Concretament, s'han instal·lat dos focus al frontó, dos projectors a l'entaulament sota el sol metàl·lic, quatre mòduls a la part inferior de la cornisa i quatre més a les voltes de l'interior del portal. Incrustats en el paviment, coincidint amb l'arranjament del carrer de Sant Miquel fa uns quants mesos, ja es van instal·lar quatre llums que il·luminen l'estructura de baix a dalt.

La regidoria d'Urbanisme i Serveis de l'Ajuntament de Solsona ha adquirit els focus a una empresa especialitzada en il·luminació monumental, Lighting Arquitectural Ronçana (LAR), i n'ha adjudicat els treballs a l'empresa solsonina Instal·lacions Xavi Díaz. La renovació de l'enllumenat del portal del Pont té un cost total de 8.115 euros. Aquesta és la principal inversió que es du a terme a l'entrada més monumental de la ciutat des que es va restaurar, el 2005.



Història i arquitectura

D'estil neoclàssic, el portal del Pont és el portal icònic de Solsona, presidit pel sol present en l'escut de la ciutat. A tall històric, a mesura que la vila anava creixent es construïren unes primeres muralles el segle XI, substituïdes el segle XIV per unes altres, de les quals queden en peu restes disperses en diferents indrets, així com tres torres a la zona del Vall Calent. Per accedir al recinte emmurallat es van obrir portals que es tancaven al capvespre amb portes de fusta i s'obrien a la matinada.

Actualment només se'n conserven tres. El portal del Pont, acabat l'any 1805, es va convertir en l'entrada principal a la ciutat després de construir-se el pont de pedra de dotze arcades a final del segle XVIII.

Després de les obres al primer tram del carrer Sant Miquel, que van descobrir traces de l'antiga muralla de la ciutat que van acabar sent marcades en el paviment, l'Ajuntament solsoní, durant aquest any 2018, també ha millorat l'equipament turístic del Pou de Gel, situat just al costat del portal. El consistori també ha encar-regat i desenvolupat, en les darreres setmanes, l'arranjament del paviment i el clavegueram del pont.