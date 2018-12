El Solsonès Obert al Món celebra els vint anys dissabte amb un acte ple de sorpreses

L'entitat solidària Solsonès Obert al Món (SOM) celebrarà l'acte central del seu vintè aniversari aquest dissabte, 15 de desembre, a la Sala Cultural de l'Ajuntament de Solsona, a les vuit del vespre. L'activitat repassarà les dues dècades d'història de l'associació amb un fort component visual i performatiu, i amb personalitats que hi han participat durant aquests anys.

El SOM presentarà la revista amb motiu de l'aniversari, inaugurarà una exposició i posarà a la venda dues obres del pintor solsoní Jaume Roure, realitzades pel desè aniversari. També hi haurà per vendre espelmes fetes artesanalment per immigrants acollits a l'Associació Ellín (Ceuta).