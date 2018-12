Territori de Masies sorteja 40 productes i experiències del Baix Solsonès i entorn

Des d'un pollastre ecològic fins a una nit a escollir entre allotjaments de turisme rural o esmorzars en diferents restaurants del Solsonès i entorn. L'Associació Territori de Masies ofereix fins a una quarantena de productes i experiències de la zona amb el doble objectiu de donar-les a conèixer i finançar nous projectes de l'entitat. Les butlletes tenen un preu de tres euros i es poden adquirir als diferents establiments socis de l'entitat. Les butlletes són decorades amb un dibuix de la il·lustradora local Laura de Castellet, que mostra l'interior d'una cuina d'una antiga casa de pagès on no falta cap detall, com ara la cuina econòmica amb l'olla d'escudella al foc, l'avi amb esclops de fusta i el bastó de Coaner, una granera...

El número guanyador serà el que coincideixi amb el primer premi de la Grossa de Cap d'Any. Si el primer premi no correspon a cap butlleta venuda, se sortejarà amb el segon premi. Si tot i així no hi ha cap butlleta premiada, Territori de Masies farà un nou sorteig entre les butlletes venudes i es difondrà per les xarxes socials i mitjans de comunicació locals.