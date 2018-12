El capitell amb els símbols de les famílies Torroja i Cardona, restaurat

El capitell amb els símbols de les famílies Torroja i Cardona ha estat restaurat pel Centre de Béns Mobles de Catalunya i actualment és a la reserva del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Al Castellvell, dins el municipi d'Olius, s'hi ha col·locat una rèplica feta pel taller d'escultura solsoní Casserras.

«El Centre de Béns Mobles, que ha dut a terme la restauració, ens va recomanar que féssim una rèplica i que l'original fos dipositat al museu en òptimes condicions de conservació, perquè l'estat i el lloc en què estava, i on ara hi ha la rèplica, suposava un perill per tal que es pogués preservar en el futur», ha explicat a Regió7 l'arqueòloga i conservadora del museu, Lídia Fàbregas.

Va ser l'any 2015 quan va començar el procés de restauració de la peça, que era a la muralla del Castellvell, just a l'espai en el qual l'escala que puja al castell arriba al seu punt més alt. El capitell, d'estil gòtic, data del segle XIV i simbolitza la unió de les famílies Torroja i Cardona, quan Agnès de Torroja i Ramon Folch de Cardona es van casar. «L'enllaç data del segle XIII, però va ser al XIV quan les famílies van voler simbolitzar les armes de les dues cases en un capitell», segons Carles Freixes, membre de la comissió de Patrimoni del Bisbat de Solsona. Freixes afegeix que la peça devia haver estat situada, inicialment, al palau del Castellvell.

Segons informa l'Ajuntament d'Olius en un plànol situat dalt del Castellvell, l'any 1310 el vescomte de Cardona transformà el castell en un palau gòtic. A la seva capella d'art ogival s'hi va començar a venerar la Mare de Déu del Remei. De fet, el capitell segurament formava part d'un arc ogival, format per l'encreuament de dos arcs de mig punt, i molt present en els segles XIII i XV i a l'arquitectura gòtica, segons apunten fonts del Museu Diocesà.



Escut solsoní

«Es tracta del primer testimoni de l'escut de Solsona. A partir del 1303 va ser quan es van construir les primeres muralles a la ciutat, el moment en què es van unir els nuclis de l'església i el castell. A l'escut hi són simbolitzats amb una creu, la torre i el card. El sol hi va ser incorporat de manera més tardana, entre els segles XVI i XVII», continua Freixes.