La torre i el card sempre han estat presents en l'escut de la ciutat de Solsona

L'escut de la ciutat de Solsona inclou actualment un sol a la part superior, una creu al centre, una torre a l'esquerra i un card a la dreta. La torre com a símbol de la família Torroja i el card com a símbol dels Cardona hi han estat presents des de sempre, després de la unió de les dues famílies simbolitzades amb la creació del capitell.

L'any 1639 es va posar un rellotge de sol a la façana de la catedral, amb el símbol de la ciutat.

El primer escut acolorit referenciat (de l'any 1685) és localitzat en un armari de paret de l'Arxiu Municipal i es tracta d'una pintura de Josep Bordons. Ja hi havia la creu de l'església i encara no hi havia el sol. A més, la torre i el card es trobaven en els sentits contraris de l'actual. El dibuix del sol no va aparèixer en l'escut fins al segle XVIII.

La documentació de l'evolució de l'escut ha estat portada a terme per Jaume Cuadrench i Bertran en el llibre L'evolució de l'escut de Solsona, que es troba al Museu Diocesà i Comarcal solsoní.