L'Arxiu Comarcal rep una donació de més de 400 postals

L'Arxiu Comarcal del Solsonès ha rebut la donació de més de 400 postals històriques amb el santuari del Miracle com a protagonista. Jordi Moliné, barceloní molt relacionat amb el santuari situat a Riner, va començar la col·lecció fa uns cinquanta anys. Moliné visitava el santuari de Riner sovint i hi feia estades d'uns quants dies, la qual cosa va fer que agafés estima i curiositat per l'indret, i va començar una col·lecció de postals, goigs i estampes, entre altres textos i recopilacions.

«A les imatges es veu l'evolució del Miracle com a centre de pelegrinatge religiós i cultural. És una col·lecció molt important que ha anat formant al llarg de dècades», ha explicat el director de l'arxiu, Jordi Torner, content de l'enriquiment cultural que ha suposat la donació per a l'Arxiu Comarcal.

Torner destaca que les postals estan datades des de final del segle XIX fins als anys 90 del segle XX, i que repassant-les amb cura i atenció se'n pot extreure un estudi antropològic i periodístic. «No es tracta tan sols de paisatges o dels edificis del santuari. També hi ha imatges on es veuen persones caminant a l'entorn del Miracle, a les fonts i als dòlmens, o en diversos fets històrics com ara el funeral pel general Tristany o les Festes Constantinianes, a partir de les quals es va construir una creu commemorativa al Miracle», continua Jordi Torner.



Amor per l'indret

«Per ser només del Miracle, quatre-centes postals són moltes», afegeix el director de l'Arxiu Comarcal del Solsonès, Jordi Torner, i diu que, a part de les postals, entre els quatre àlbums també hi ha estampes, goigs i un recull miscel·lani on hi ha llibrets de l'arxiver, historiador i cantor manresà Joaquim Sarret (1853-1935), també sobre el santuari situat dins del municipi de Riner. El que va ser fundador i president del Centre Excursionista de la Comarca del Bages mostrava estima pel Miracle en els seus textos. També hi apareix, entre les diverses postals, el projecte arquitectònic d'una façana del Miracle que al final no es va construir.