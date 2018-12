El Solsonès Obert al Món es mostra jove en el vintè aniversari

El Solsonès Obert al Món ha celebrat el seu vintè aniversari en una Sala de Cultura de l'Ajuntament de Solsona plena a vessar de persones vinculades a l'entitat. L'actual presidenta del SOM, Montserrat Casas, durant l'acte de dissabte al vespre, va recordar «els que hi són i els que no hi són, com el nostre estimat Jaume Botey».

Casas també va donar les gràcies a totes les entitats i institucions de la comarca que col·laboren d'una manera o altra amb el Solsonès Obert al Món. L'acte va fluir en continguts, parlaments, preguntes, crítiques, aplaudiments, i fins i tot va tenir l'actuació de l'Orfeó Nova Solsona cantant el Cànon de la Pau amb la participació del públic assistent.

Elis Colell, la presentadora de l'acte, va encarregar-se de llançar preguntes a l'alcalde de Solsona, David Rodríguez; a la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón,; així com al membre actiu de la plataforma Stop Mare Mortum Carles Darder; al periodista, polític i director de la revista ONGC, Francesc Dalmases; al també periodista i director del Memorial Democràtic, Plàcid Garcia-Planas; i a l'economista i activista per la justícia social Arcadi Oliveres, que van respondre en breus i directes intervencions.



Publicació i exposició

La solidaritat del SOM durant les darreres dues dècades, i la seva col·laboració amb altres associacions per tal de fer possible totes i cada una de les accions arreu del món, sense oblidar el Solsonès, ha quedat plasmada a la publicació del vintè aniversari, així com a l'exposició que es va inaugurar dissabte a la Sala de Cultura de l'Ajuntament solsoní, on serà fins a principi de gener.