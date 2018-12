La CUP engega la campanya «Juguem amb igualtat» per a un joc no sexista

Alternativa per Solsona–CUP impulsa una campanya per lluitar contra els estereotips de gènere en el joc. «Jugar és la manera que tenen els infants d'aprendre i conèixer el món, per això és important treballar perquè els rols que assumeixen nenes i nens quan juguen no siguin sexistes ni discriminatoris», explica la formació, que reivindica que els infants puguin escollir lliurement jocs i joguines independentment del seu gènere. «No es tracta d'obligar els nens a jugar amb nines ni de prohibir les cuinetes a les nenes, es tracta de no condicionar ni limitar», conclou. La CUP també destaca la importància d'optar per joguines que reflecteixin la diversitat que hi ha en la societat.