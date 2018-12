Solsona recupera la biografia de Rafel Lasala escrita fa dos-cents anys

El bisbat de Solsona ha editat una obra històrica sobre la vida del bisbe Rafel Lasala i Locela. Fa més de dos-cents anys que Domingo Costa i Bofarull, format en l'escola il·lustrada del prelat i deixeble seu, en va escriure la biografia en un manuscrit, que l'escriptor Ramon Planes i Albets va proposar de convertir en llibre.

Durant la presentació, portada a terme ahir al vespre a la sala Bisbe Lasala del Palau Episcopal solsoní, el degà de la facultat Antoni Gaudí, David Abadías, va destacar de l'obra que posa l'accent «no només en Lasala, sinó també en el seu biògraf, mossèn Costa. Tots dos ens mostren diferents tipus d'il·lustració, de treball, d'aprofundiment».

Per a Abadías «és important recuperar la història, que també es fa des de la realitat del poble. En aquell moment, no era una època fàcil, es trobaven una generació després de la guerra contra els Borbons». L'autor de l'obra, Ramon Planes, va afegir que es tracta d'una «documentació imprescindible, tant pel que fa a la història del bisbe Lasala, com a la de l'Església de Solsona de la segona meitat del segle XVIII».

Durant el seu episcopat, Rafel Lasala enfortí la diòcesi de Solsona fins a l'arribada de la crisi de l'Antic Règim, i la seva obra fou un sòlid referent durant el procés de recuperació del bisbat. Lasala, que va néixer el 1716 a Vinaròs i va morir a Solsona el 1792, va ser un dels principals responsables de la construcció del Palau Episcopal i de l'edifici diocesà solsoní.

«També creà la primera biblioteca pública de Solsona, al Palau Episcopal. Quan entrà a Solsona, amb cinquanta-sis anys, ja estava molt format. Era catedràtic de Matemàtiques i Filosofia. Lasala colpí tant eclesiàstics com solsonins», explicava ahir Planes. L'actual bisbe de Solsona, Xavier Novell, també va assenyalar el «deure històric» de Ramon Planes a l'hora de proposar l'edició del llibre. Novell va afegir que l'època de la qual tracta l'obra «va ser esplendorosa».



L'obra d'una obra

Xavier Novell va llegir un fragment de l'obra durant la presentació. Concretament, una inscripció feta pel bisbe Ramon Riu i Cabanes, on descriu el moment en què va trobar, en un racó, el manuscrit amb la biografia de Lasala. A més, Novell també va destacar el caràcter literari de l'obra, que «és tota una aventura».

També va ser una aventura la recuperació del manuscrit escrit fa més de dos-cents anys. L'obra va ser portada a Solsona des de Su, on el rector la utilitzava per fer llegir als seus parroquians, segons expliquen fonts del Museu Diocesà i Comarcal. El degà de la Facultat Antoni Gaudí va explicar ahir que el llibre s'ha de llegir «històricament». Novell va afegir que és «una obra de resistència, i la nostra diòcesi també ha estat de resistència des del seu naixement».

Les tres personalitats assegudes a la taula van coincidir a definir tant Lasala com Costa com a persones austeres, «que s'entestaven a valorar l'essència i fer les coses perdurables», segons Ramon Planes. El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona va acollir l'estiu passat una exposició sobre la vida de Lasala, que mostrava el caràcter proper del bisbe.