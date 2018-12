Solsona repeteix el concurs per valorar els aparadors «Amb ulls d'infant»

La població solsonina de primària pot participar fins al dia 31 de desembre al segon concurs «Amb ulls d'infant» per valorar els establiments inscrits al concurs d'aparadors per Nadal. És una iniciativa de les regidories de Promoció Econòmica, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, i d'Acció Social per apropar les famílies al petit comerç durant la campanya nadalenca i dinamitzar el web infantsdesolsona.cat. Entre tots els infants participants se sortejaran cinc premis consistents en vals de compra valorats en 30 euros.