La carretera del Port del Comte s'obrirà aquest divendres al vespre

La carretera del Port del Comte és previst que s'obri aquest divendres, 21 de desembre, al vespre. Jaume Oriol, alcalde de la Coma i la Pedra, ha explicat a Regió7 que «si tot va com ha d'anar, divendres a la nit i el cap de setmana tindrem els dos carrils oberts i entre setmana deixarem pas alternatiu amb un semàfor».

La via que condueix a la urbanització i a l'estació d'esquí del Port del Comte, i que arriba a Tuixén, està tallada des de mitjan octubre passat a causa de dues esllavissades gairebé seguides, després de les fortes pluges de principi del mes d'octubre. L'obertura era prevista pel pont de la Puríssima, però una darrera esllavissada el dimarts 4 de desembre va fer que s'allarguessin encara més els treballs.

L'empresa Infraestructures de Muntanya (imuntanya) ha desbrossat la zona, ha cobert el talús amb una malla metàl·lica, i les zones on ja n'hi ha han estat reforçades. Si al principi dels treballs hi havia tres operaris, després de la darrera esllavissada han passat a ser cinc persones.



Pressupost

Pel que fa al preu, a l'inici de les obres es va pactar un pressupost de 177.000 euros, finançats en un 45% per la Generalitat, un altre 45% per la Diputació de Lleida i un 10% per l'Ajuntament comardí. Segons l'alcalde Jaume Oriol, 17.000 euros és «una despesa molt important per al consistori, però esperem que el Consell Comarcal ens pugui ajudar».

Ara, el batlle espera que, després dels últims imprevistos, «el preu no pugi, perquè l'Ajuntament de la Coma estem que ja no podem més... Esperem que, d'alguna manera, el Consell ens ajudi, perquè la carretera consta com a camí d'interès comarcal».



Titularitat

La carretera afectada per les esllavissades és gestionada per l'Ajuntament de la Coma i la Pedra, i una part inicial per l'Ajuntament de Guixers, i fa anys que els batlles dels dos municipis volen que canviï de titularitat.

«No és una lluita només meva, tots els alcaldes que hem estat a la Coma, i també l'Ajuntament de Guixers, ho hem demanat. Ens diuen que la via està catalogada com a camí, i no és així. És la car-retera que es fa servir per pujar a les estacions del Port del Comte i Tuixén. També hi ha urbanitzacions, hi ha gent que hi viu», ha afegit Oriol.

Pel que fa al tram que actualment correspon a Guixers, des del trencall de coll de Jou fins uns metres més amunt, el consistori té la previsió de reforçar-lo. I el tram de la Coma i la Pedra va ser reforçat amb una malla fa uns deu anys. Una part de la zona afectada per les esllavissades que han tallat la via ja estava protegida amb una malla.

El batlle de la Coma, Jaume Oriol, lamenta que els números del consistori comardí s'hagin vist perjudicats a final d'any per aquest imprevist. «Per als ajuntaments petits, 17.000 euros és una quantitat enorme de diners», afegeix, i conclou que la gestió de la via els ha sortit ben cara.