La Policia Local de Solsona començarà a fer controls d'alcoholèmia a partir de divendres

A partir d'aquest divendres, 21 de desembre, la Policia Local de Solsona començarà a realitzar controls d'alcoholèmia a les travesseres i vies públiques urbanes de la capital del Solsonès, un cop tancant un conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament.

L'acord recull la voluntat del SCT i del consistori de vigilar i controlar el nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb l'objectiu d'incrementar la seguretat viària i estableix la cessió temporal de l'ús d'un etilòmetre per part de l'organisme adscrit al Departament d'Interior. Els agents de la Policia Local han assistit a una formació específica amb els Mossos d'Esquadra de Trànsit per utilitzar l'alcoholímetre.

El nou aparell s'utilitzarà en preventius d'alcoholèmia, en accidents amb lesions i quan els conductors evidenciïn símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. I el primer control es durà a terme precisament aquest divendres, coincidint amb la data en què es concentren més sopars d'empresa, ja que els últims anys s'ha constatat que és un dels dies més conflictius de l'any en matèria de trànsit i es vol dissuadir els conductors d'agafar el vehicle si han begut alcohol.



La xifra que es paga si es condueix begut

La Policia Local detalla que les sancions per via administrativa són de 500 euros i quatre punts entre els 0,15 i 0,50 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire aspirat per als conductors novells i entre els 0,25 i els 0,50 per a la resta. Quan se supera els 0,50 la multa ascendeix als 1.000 euros i sis punts. En cas de conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,61 mg/l la infracció passa a ser delicte penal.

Fins ara, el cos de seguretat municipal utilitzava únicament un aparell per realitzar proves indiciàries en accidents o infraccions greus, conduccions temeràries o negligents que donessin indicis d'una conducció sota els efectes de l'alcohol. Però aquest aparell no estava homologat per interposar denúncies. Fins ara, els agents requerien la intervenció dels Mossos d'Esquadra per denunciar per via administrativa o penal.



Properament, també controls de velocitat

A banda dels controls d'alcoholèmia, properament la Policia Local ampliarà la vigilància de la seguretat viària amb controls de velocitat i de drogues amb la cessió, també per part del Servei Català de Trànsit, de l'ús d'un cinemòmetre o radar mòbil i d'un kit de detecció de substàncies estupefaents.