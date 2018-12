Judit Gisbert és la nova membre de la candidatura d'Esquerra de Solsona

Esquerra Republicana de Solsona segueix el cicle de presentacions corresponents a les noves adhesions. La llista de David Rodríguez va presentar ahir la primera dona que en forma part.

Judit Gisbert i Ester destaca per una carrera professional abocada a la salut en branques com la farmàcia i l'alimentació. A més, ha sembrat experiència en el terreny educatiu des del camp de la docència fins a la participació activa en diverses AMPA. L'alcalde David Rodríguez ha assegurat que Gisbert es podria convertir en un perfil idoni per a les àrees d'educació i salut, però també la de cultura, ja que no és previst que Sara Alarcón continuï com a possible regidora de Cultura.