Solsona tindrà una pista de patinatge a l'aire lliure més gran que la de l'any passat

Després de la bona acollida que l'atracció va tenir l'any passat, enguany l'Ajuntament de Solsona, amb el suport de la UBIC, torna a instal·lar una pista de gel sintètic a l'aire lliure a la plaça del Camp. A més, serà més gran, de 200 m2, amb una capacitat de fins a 40 usuaris, i estarà instal·lada durant més dies, oberta a partir d'aquest diumenge, dia 23, fins al 3 de gener, excepte el dia de Nadal.

Una vegada constatada l'acceptació que va tenir la pista l'any passat, les regidories de Cultura i Educació han decidit potenciar aquesta oferta lúdica, que la UBIC considera un reclam per a la campanya nadalenca. El preu de l'entrada és de 4 euros, inclòs el lloguer dels patins, i els establiments associats a la Unió de Botiguers i Comerciants oferiran descomptes.

Una altra de les novetats d'aquest any seran els elements de suport infantils que hi haurà a la pista per als més petits. Les talles dels patins començaran al número 26. També obriran els lavabos públics de la plaça del Camp durant tot l'horari de funcionament de la pista de patinatge, que serà d'onze a dos quarts de dues i de quatre a vuit, i el dia 26 a la tarda, de sis a vuit. Mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració, el consistori ha encomanat la gestió de la instal·lació a l'agrupament escolta i guia Pare Claret, que s'encarregarà de la vigilància i la venda d'entrades amb el suport de personal municipal, a canvi d'una aportació municipal de 1.000 euros.

Un altre dels èxits de l'agenda nadalenca de l'any passat va ser «Un dissabte amb els patges», una jornada sencera de tallers i activitats, tots gratuïts, a la Sala Polivalent, per complementar la visita a Solsona dels emissaris dels Reis d'Orient. Enguany es repeteix amb el mateix format, i es renoven els tallers i la decoració.