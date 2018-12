Albert Fontelles i Ramonet guanya la primera edició del Premi Solsonès

Rebre el reconeixement de Geganter d'Honor 2018, obtenir l'accèssit al premi Joventut a la Sardana de l'any 2017 i recuperar cançons típiques solsonines com El ballet de Solsona i La batalla de Peracamps han estat alguns dels motius que han fet guanyador del primer Premi Solsonès a Fontelles. El jove director d'orquestra ha rebut el premi de forma «inesperada» i ha volgut dedicar-lo a la seva família. El guardó ha nascut amb la voluntat de reconèixer persones o entitats del Solsonès que al llarg de l'any han sobresortit en les seves disciplines i han donat a conèixer la comarca.

Anna Montraveta, Pere Rafart i Albert Fontelles han estat escollits finalistes pel Consell Cultural Francesc Ribalta, que inclou representants d'entitats culturals, del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i de grups polítics comarcals, per ser «tres joves actius implicats en el teixit associatiu de la ciutat». Durant l'acte es va destacar que en una època faltada de referents intel·lectuals, figures com les seves són la base de la construcció d'una comarca petita però amb molt talent. Montraveta va ser elegida finalista per la seva tasca de difusió del Solsonès i les seves tradicions com a pubilla de Solsona 2016 i pubilla de Catalu-nya 2017. Rafart, per ser el mag de l'any 2017 i per ser el subcampió al Campionat del Món de Màgia, celebrat a Seül el juliol passat. L'elecció del guanyador ha estat per votació popular.

Els 365 vots de solsonins i solsonines emesos durant tot el mes de novembre han atorgat el primer lloc a Fontelles. Més de la meitat de vots han estat electrònics, la resta presencials. L'organització valora molt positivament la participació ciutadana en aquesta primera edició, ja que a través del vot popular busca apropar el certamen a la ciutadania, i destaca que el fet de ser candidat ja és un reconeixement que es fa vers la persona o entitat.

Els tres finalistes van rebre el premi de mans de Sara Alarcón i Postils, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, entitat organitzadora del certamen. El guardó ha estat creat per l'artista solsoní Pere Cuadrench. El disseny d'un mapa topogràfic de la comarca és la marca d'aquest nou certamen, el qual vol mostrar la pell i el caràcter del Solsonès.