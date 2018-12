El tall del subministrament d'aigua s'ajorna fins al gener

El tall del subministrament d'aigua al sector sud-oest de Solsona, previst per al dilluns 24 de desembre, s'ha ajornat per al gener. Concretament, per al dia 7 de gener. Segons l'Ajuntament de Solsona, la decisió d'última hora s'ha pres per minimitzar l'afectació, tenint en compte que el proper 24 de desembre és vigília de festiu. El motiu del tall és per fer la renovació de la xarxa d'aigua solsonina.

La zona afectada és la sud-oest del municipi, que comprèn el vall Calent, la urbanització dels Masos, la zona esportiva, l'avinguda de Sant Jordi, la Plana i el marge esquerre de la carretera de Torà. La mateixa zona va ser afectada per dues interrupcions el mes de novembre passat.