La Inquieta es presenta i detalla les primeres formacions

La xarxa d'emprenedores i lideratge en femení La Inquieta, que ha fet la primera trobada aquesta setmana, ja ha detallat les primeres formacions. Segons la presidenta de La Inquieta, Montse Mas, el 4 de febrer hi haurà una sessió per tractar la millora de la rendibilitat del negoci. I també hi ha previstes dues formacions més per als mesos d'abril i setembre, sobre altres xarxes d'emprenedores i comunicació amb valors.

El restaurant solsoní La Cabana d'en Geli ha estat el punt de trobada i presentació d'un projecte que ha anat agafant forma i contingut a partir d'uns seminaris de lideratge femení organitzats durant diversos anys per l'Ajuntament de Solsona. Dilluns hi va haver un taller pràctic sobre com elaborar un pla de màrqueting i comunicació anual amb Sílvia Castellví. També hi va haver un dia amb una part de networking entre elles.

«El que volem és col·laborar les unes amb les altres, ajudant-nos, no competint. Així fem xarxa i creixem juntes», ha explicat a Regió7 Montse Mas, que ha afegit que ocupar-se de les desigualtats de gènere i incorporar la mirada de les dones al desenvolupament del territori són dos dels objectius de l'entitat. «La Inquieta està pensada per connectar les dones que lideren projectes de petit format arrelats al territori i que sovint tenen unes necessitats molt concretes a causa de l'aïllament i la manca d'una xarxa», ha conclòs Mas.

El procés de creació de la xarxa, que va començar amb els primers passos fa més d'un any, ha rebut el suport i l'acompanyament de les regidories de Polítiques d'Igualtat i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Solsona, l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el SIAD del Consell.