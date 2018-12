El Pessebre Vivent d'Ardèvol celebra amb novetats el seu 25 aniversari

Il·luminat amb espelmes i llums de carbur, recreat amb vestits casolans i amb una extensió de poc més d'un carrer, el 1993 es va recuperar el Pessebre Vivent d'Ardèvol, al municipi de Pinós. 25 anys més tard, s'ha convertit en un dels més importants de Catalunya, amb 280 figurants, una hora de recorregut, més de 50 escenes entre la part bíblica i la de costums i tradicions del s. XVIII i prop de 3.000 assistents anuals.

Amb motiu de la celebració del 25è aniversari s'ha ampliat el recorregut movent d'indret l'escena final dels Reis d'Orient, s'il·lumina la Torre d'Ardèvol per tots els costats i s'aprofiten ambdues façanes per fer-hi dos quadres. I per primer any s'ha il·luminat l'església. L'aniversari també ha portat la renovació digital a l'espectacle, i amb l'ajuda de l'escola d'Ardèvol s'ha reformat la pàgina web i s'ha creat un vídeo publicitari per difondre'n els orígens.

Màrius Codina, el seu director, remarca que la influència del Pessebre Vivent no només abasta el Nadal: «Dona vida i crea comunitat en un poble de gent gran on només hi ha vida en tres cases durant l'any». Sempre que hi ha beneficis econòmics són per millorar l'estat de façanes i carrers i per organitzar la resta de festes que es fan durant l'any al poble.

La fama que ha aconseguit el Pessebre Vivent i el llegat de complir 25 anys són motiu de celebració per a tot Ardèvol, però per a Codina, com a impulsor de la recuperació, és molt especial. Diu que abans «els Nadals a Ardèvol eren tristos». Recorda que ell, de petit, havia fet un pessebre vivent amb l'escola d'Ardèvol i l'any 93 va proposar de recuperar-lo per «fer reviure la màgia del Nadal que crea caliu i unió al poble». El jovent s'hi va implicar i va fer renéixer una tradició que ara fan possible gairebé 300 persones, la majoria de les quals no són d'Ardèvol sinó que venen de Solsona, Cardona, Torà, Manresa...

Enguany es pot veure el 26, 29 i 30 de desembre i l'1, 12 i 13 de gener. Cada dia se'n faran dues sessions, a 2/4 de 7 i a 2/4 de 8 de la tarda, excepte el 13 de gener, que només es farà la primera.