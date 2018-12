La processionària reapareix al Solsonès, tot i que amb més dificultat per la pluja

L'efecte del canvi climàtic i l'abandonament dels cultius fan pensar que les afectacions per processionària als nostres boscos seran cada cop més importants. Ara bé, enguany la pluviometria ha estat excepcionalment elevada i podria haver dificultat el desenvolupament de les poblacions d'aquesta espècie, segons ha informat el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

A més a més, el proppassat mes de novembre la Generalitat de Catalunya va finalitzar els tractaments aeris a les comarques més afectades. En total s'ha actuat a unes 20.000ha. Així i tot, fins als propers dies no es començarà a fer evident si tots aquest factors han tingut algun efecte o si, per contra, es comencen a veure altre cop grans quantitats de bosses i defoliacions als pins del país.

La part sud i central de la comarca del Solsonès es veu menys afectada que en els darrers anys. Així mateix, segons fonts del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, situat a Solsona, l'eruga s'està desplaçant cap al nord. «Per l'augment de les temperatures, la plaga cada vegada es troba més a gust en cotes més altes», ha explicat el biòleg David Guixé. Per exemple, al costat de la carretera que va al Port del Comte passant per Coll de Jou, hi ha grans extensions de pins amb bosses de processionària.

A més, es pot observar que són boscos afectats per primera vegada, ja que el seu color és d'un verd potent.

Campanya ciutadana

El projecte de ciència ciutadana Alerta Forestal, coordinat pel CREAF, ha posat en marxa la campanya de processionària d'enguany i fa una crida a la ciutadania a enviar imatges dels paisatges afectats per la plaga. «Fins al maig recollirem les fotos dels boscos afectats a la nostra web-app, que són els mesos en què l'eruga està activa i els efectes són visibles», explica el coordinador científic del projecte, Jordi Vayreda, i afegeix que busquen «fotos de paisatge, on es vegi la part dels bosc afectada, amb bosses o defoliats».

Aquestes observacions es trobaran representades al mapa d'alertes del projecte i serviran a l'equip investigador per conèixer l'estat de salut actual dels boscos i fer prediccions de com es veuran en el futur. El projecte ja ha rebut diverses imatges i vídeos fets amb dron on ja es poden veure nombroses bosses de processionària.