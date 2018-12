El Centre Sanitari fa una campanya per trucar al 061

El Centre Sanitari del Solsonès ha engegat una campanya informativa per a la població per tal que utilitzi el 061 com a número telefònic per a consultes o urgències mèdiques que no requereixin cita prèvia, «en comptes de trucar al Centre d'Atenció Primària», segons fonts de l'equipament comarcal situat a la plaça de n'Antoni Guitart número 1.

Segons el Consell Comarcal del Solsonès, que té l'ens sanitari com a organisme autònom, el telèfon 061 està gestionat per professionals sanitaris, tant metges com infermers, que poden assessorar el ciutadà i proposar-li una resposta adequada al problema de salut plantejat. Així, el poden «adreçar a un centre adequat a la gravetat del seu problema, orientar-lo en el tractament, enviar-li un metge a casa a través del sistema d'atenció domiciliària o enviar-li una ambulància en el cas que es tracti d'una urgència que hagi de ser atesa de forma immediata», conclouen.