L'actual alcalde de Pinós no es presentarà a la reelecció

L'actual alcalde de Pinós abandonarà la política quan acabi la legislatura i no es presentarà a la reelecció per a les properes eleccions del mes de maig del 2019. Jordi Casellas haurà estat vuit anys de batlle i quatre de regidor per Convergència i Unió a l'Ajuntament del municipi del Solsonès que té les entitats de població d'Ardèvol, Matamargó, Pinós, Sant Just d'Ardèvol i Vallmanya.

Xavier Vilalta serà el nou cap de llista del partit, que encara no sap amb quin nom o color polític es presentarà a les properes eleccions. Pel que fa a l'equip, segons Casellas, «uns quants pleguen i d'altres continuen, però hem d'acabar de concretar. El que sí que sabem és que serà una candidatura més àmplia, amb més gent i més sensibilitats».



Pagesia

Jordi Casellas es dedica a l'activitat pagesa i ramadera, dos dels principals motors del municipi del sud del Solsonès on hi ha la placa que el situa com a centre geogràfic de Catalunya.

Casellas és músic i toca amb un grup en revetlles i festes majors de la comarca. «Cada vegada m'ha sortit més feina de les diferents activitats i ara tinc menys temps, és per això que he decidit deixar l'àmbit polític», ha explicat a Regió7 l'alcalde. Tot i així, l'actual batlle seguirà vinculat a diverses entitats del poble. Preguntant-li sobre el futur de Pinós, Jordi Casellas respon que una de les principals preocupacions per al poble de Pinós és «poder mantenir les carreteres, quasi totes municipals, en bon estat».