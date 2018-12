La diagnosi comarcal a través d'enquestes del Servei d'Atenció Integral arriba al final

El Servei d'Atenció Integral (SAI) per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals a la comarca i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia ha informat que es tracta dels últims dies per tal que la població i el col·lectiu LGTBI empleni les enquestes de diagnosi de la situació al Solsonès. Al principi del 2019 es començarà a elaborar un pla comarcal. La iniciativa del Servei d'Atenció Integral ha estat promoguda pels Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones.