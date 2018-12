Odèn preveu inaugurar el nou pont de Junyent durant el gener

El municipi d'Odèn està ultimant les obres de reconstrucció del pont de Junyent, on es preveu que es podrà tornar a circular a partir de mitjan gener del 2019. Segons l'alcalde, Pere Vilaginés, «encara no l'hem acabat perquè hem d'esperar uns vint-i-vuit dies per poder-hi passar per sobre, ja que ha de reposar el formigó».

Actualment hi ha un graó a cada banda de la construcció per evitar que la gent hi passi per sobre, però ja es pot observar que els treballs estan en la seva fase final.

Fa cinquanta anys que una riuada es va emportar l'antic pont de Junyent, i des d'aleshores el veïnat de les masies de Canalda i les persones treballadores del Centre de Cria Roc Falcon han hagut de passar pel mig de la Ribera i han quedat aïllades quan el riu presentava crescudes o plaques de gel.

Tot i així, sempre hi ha hagut la possibilitat de fer una volta, afegint més de quinze quilòmetres al trajecte. Concretament, les cases afectades han estat les de Cavallera Alta, Cavallera Baixa i Junyent, a part del ja anomenat centre de cria de falcons, també situat a l'entitat municipal descentralitzada de Canalda, dins del terme d'Odèn.

Després de sospesar una primera valoració pressupostària que ascendia a un cost de 96.000 euros, l'any 2017 l'Ajuntament d'Odèn va decidir redimensionar les obres ja que era una quantitat inassumible per a les arques municipals. Llavors, el consistori va contractar un nou despatx d'arquitectes per estudiar altra vegada el projecte i intentar que disminuís aproximadament a la meitat del pressupost.

El calendari de la intervenció va quedar supeditat als tràmits de la Comissió d'Urbanisme i després a les inclemències meteorològiques de la tardor i l'hivern. A causa de les fortes pluges de final del darrer estiu i de la tardor, no es podia treballar perquè baixava massa aigua. Tot i així, el consistori preveu la inauguració de la infraestructura aquest mes de gener. L'Ajuntament feia des del 2014 que lluitava per la seva reconstrucció i, segons Vilaginés, és una de les obres que el fan voler continuar com a batlle.