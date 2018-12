El Solsonès presentarà una nova eina digital de gestió, turística i educativa

El Solsonès disposarà, a partir de mitjans mes de gener, d'una nova eina digital de gestió, turística i educativa, que recollirà tota la informació sobre el patrimoni de la comarca. La plataforma s'anomena Solsonès en un Clic. El proper 18 de gener, a les set de la tarda a la biblioteca Carles Morató de Solsona, hi haurà la presentació oficial.

Solsonès en un Clic ha estat promoguda pel Centre d'Estudis Lacetans (CEL), el Consell Comarcal del Solsonès i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), situat a Solsona. Les tres entitats presenten la nova eina com «el servidor del Solsonès, per conèixer la comarca com mai ho has fet».



Conglomerat de recursos

La plataforma pretén unir la multitud de recursos naturals de què disposa la comarca i fer-ne difusió, explicant-los de tal manera que també es pugui portar a terme una funció educativa. Pel que fa a la gestió, les impulsores del projecte aprofundiran en els detalls durant la presentació que acollirà la biblioteca solsonina.