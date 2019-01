La notícia apareguda a la pàgina 15 de l'edició d'aquest 2 de gener, titulada «La nova illeta del carrer Pere Màrtir Colomés acollirà la font dels peixos» era del tot errònia i es va publicar per un error greu de la redacció de Solsona que no va ser detectat pels mecanismes de supervisió que Regió7 aplica per garantir els nivells de rigor que la redacció s'autoexigeix i que el diari es compromet a reforçar. Demanem disculpes.