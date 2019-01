Les escales del nucli solsoní a la riera es finalitzaran durant el mes de gener

Les escales del nucli de Solsona a la riera seran acabades durant el mes de gener del 2019. L'Ajuntament solsoní preveia la data de finalització de les obres abans que acabés l'any 2018, però la quantitat de runa trobada durant l'excavació ha fet que s'allarguin uns quants dies més, segons ha informat la regidora d'Urbanisme del consistori, Rosó Barrera.

La nova escala surt del costat de l'aparcament de les Moreres, davant del pas de vianants que toca amb la catedral, i accentua la linealitat del pont de Solsona, fins a mig talús. L'arquitecta municipal Anna Feu, responsable del projecte, ha optat per «un accés al nucli antic des de la riera que s'integri com un element natural més de la zona i que potenciï recorreguts històrics i naturals».

Per a Rosó Barrera, l'objectiu és «tornar a vincular dos àmbits de la ciutat fins ara massa distanciats malgrat la proximitat. A Solsona, com a la majoria de municipis, històricament s'ha donat l'esquena al riu», i obres com aquesta han de «revalorar l'entorn del riu Negre com a xarxa verda de lleure per als ciutadans», en la línia del que s'ha intentat fer des de fa vuit anys amb el Pla director de la ribera, i, al mateix temps, «anar donant forma a un buit urbà no resolt», conclou Barrera.

Els graons són de pedra del Solsonès i, tal com explica l'arquitecta, en sentit ascendent aquest material dialoga amb el fons de la catedral, mentre que els replans, de fusta, en sentit descendent connecten amb els elements naturals de l'entorn de la riera. La fusta utilitzada és de castanyer del Montseny, històricament molt arrelat a la cultura popular del país i l'ús i l'explotació del qual s'estan tornant a potenciar. És una fusta molt resistent a la intempèrie sense necessitat de tractament.



Bioenginyeria

Aquestes obres són executades per l'empresa especialitzada en bioenginyeria Naturalea Conservació per un import de 29.090 euros. Es tracta de la darrera actuació i la més costosa de les que s'han dut a terme en el marc del pressupost participatiu corresponent a l'any 2018.

L'altra obra de més envergadura ha estat el reforç de l'enllumenat dels passos de vianants considerats més perillosos a la carretera de Manresa. Després de la finalització dels treballs de construcció de l'escala, el pas següent és sanejar millor el talús que limita amb l'aparcament de les Moreres.