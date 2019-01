L'arribada dels Reis a Solsona s'amplia i modifica el recorregut

Els Reis d'Orient es trobaran amb diverses novetats quan arribin a Solsona dissabte a un quart de set de la tarda. Entre els canvis més destacats hi ha l'ampliació de la comitiva i la modificació del recorregut per la ciutat per tal de fer més lluïda i vistosa l'arribada. La cavalcada enguany arribarà a mobilitzar prop de dues-centes persones, entre infants i adults, segons ha informat l'Ajuntament solsoní.

Per primera vegada participen en aquest acte central de l'agenda nadalenca els cursos de 5è i 6è de primària de les escoles Setelsis, Arrels i El Vinyet, que van respondre a la crida realitzada per l'Ajuntament per ampliar la comitiva. A més, hi haurà novetats en l'escenografia, la música, la pirotècnia i l'itinerari. A diferència dels últims anys, el recorregut discorrerà pel mig del passeig del Pare Claret, en lloc de fer-ho per la plaça del Camp. I, una vegada la comitiva reial arribi al portal del Castell, Ses Majestats baixaran de la carrossa, però no pronunciaran el discurs des d'aquest punt, on fins ara eren rebuts per la corporació, sinó que continuaran a peu pel carrer del Castell fins a la plaça de Sant Joan.

La comissió de Reis ha apostat pel canvi d'escenari, la capella del segle XVIII dedicada a sant Joan, en considerar-lo un emplaçament més adient. De fet, els Reis ja s'havien adreçat a la ciutadania solsonina des d'aquest mateix indret en algunes edicions dels anys vuitanta. Des de la capella de la plaça de Sant Joan, Ses Majestats oferiran la seva al·locució abans de continuar pel carrer de la Mare de Déu, la plaça Major i el carrer de Sant Miquel fins arribar a la catedral, pels volts de les vuit del vespre, per fer l'ofrena a la imatge del nen Jesús a la capella del Claustre, com és tradició.

L'arribada dels Reis d'Orient a Solsona és organitzada per les regidories de Cultura i Educació i la comissió de Reis, amb la col·laboració de l'Agrupament Escolta Pare Claret, els Trabucaires, l'Escola de Dansa, l'Esplai Riallera, les tres escoles de primària de la ciutat, l'Orquestra Patinfanjàs, Volem Feina i el Centre Excursionista.