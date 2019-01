L'Ajuntament de Solsona idea tres actuacions per millorar l''skatepark'

L'Ajuntament de Solsona preveu tres actuacions per millorar la zona de l' skatepark, situada sota el carrer del Metge Cots i Escrigas. «El primer que farem serà formigonar els camins, perquè ara hi ha sauló i amb la pluja tenim problemes perquè l'arrossega avall», ha explicat a Regió7 la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera.

L'obra ha estat adjudicada a l'empresa Construccions Clotet, i és prevista que comenci i finalitzi durant el mes de gener, i hi hagi un parell de dies de feina, segons Barrera.

Pel que fa al material que s'utilitzarà, serà un formigonat de color terrós com el de la pista, però sense ser lliscant, per diferenciar-lo de la zona en la qual es patina. L'obra està pressupostada en 5.947,15 euros, amb IVA inclòs.

Una altra de les actuacions serà la compra d'elements nous, una idea que va sorgir arran del Consell d'Infants i del d'Adolescents de Solsona. Un dels nous components del parc serà un half-pipe, també anomenat migtub.

A més, s'acompanyarà d'una altra rampa, col·locada al costat per enllaçar els dos elements. Segons la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, les peces seran prefabricades i se situaran sobre esplanada formigonada.

L'obra encara no ha estat adjudicada, però ho serà aquest mes de gener, i té una part de diners inclosos dins la partida d'inversions d'aproximadament 18.000 euros, dins dels pressupostos.

Pel que fa a la tercera de les actuacions, serà el formigonat de l'escullera de la pista de bitlles catalanes situada a l'espai superior de l' skatepark. «En aquesta zona, el sauló també entra cap a la pista», afegeix Barrera. A més, la plantació de vegetació afavorirà que la terra no es desplaci fàcilment. D'aquests darrers treballs se n'encarrega la brigada de l'Ajuntament solsoní, i el cost de les actuacions serà el del material que es necessiti, tot i que encara no s'ha determinat.

L' skatepark forma part d'un projecte on també es planteja la creació d'una pista de bàsquet, de futbol sala, un ping-pong, un parc infantil i una zona de pícnic a la zona de 3.300 metres quadrats. L'Ajuntament de Solsona ha ideat aquestes intervencions per millorar la pista, i a la vegada vol instar a la conscienciació de les persones que la utilitzen per tal que cuidin les instal·lacions i mantinguin neta la zona.

Segons la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, «és una de les zones on hi sol haver més vandalisme, temps enrere hi van arrencar un banc i una paperera. Nosaltres, a part de reforçar la neteja o de col·locar papereres, no podem fer gran cosa més».