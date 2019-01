El pessebre vivent de Vilandeny supera els mil cinc-cents visitants

El pessebre vivent de Vilandeny, dins del terme municipal de Navès, ha superat enguany els mil cinc-cents visitants. Així, l'organització es mostra més que satisfeta i valora positivament un certamen que es troba a l'avantsala de complir trenta anys. Enguany, s'ha celebrat la vint-i-novena edició.

Fina Vilajosana és a l'organització del pessebre des dels inicis i, mirant enrere, destaca el caràcter de superació d'obstacles que sempre hi ha hagut. «Quan una casa queia a trossos, ens adaptàvem i n'aprofitàvem la part exterior. D'aquesta manera, ha estat com una manera de reinventar-nos», ha explicat a Regió7 Vilajosana, que recorda que d'un obstacle per utilitzar un escenari interior va sorgir la idea d'utilitzar el bosc del voltant de la casa, on van traçar un camí amb troncs «i al públic li va encantar».

Anna Ballarà també forma part de l'entitat organitzadora del certamen, la comissió de festes de Gargallà, i ha volgut donar importància a l'afluència d'enguany. El primer dia va ser el 23 de desembre, seguit del 25 i el 26, i, per últim, el 30 de desembre del 2018 i l'1 de gener del 2019.



Accessibilitat

Tant Vilajosana com Ballarà celebren que el pessebre vivent de Vilandeny segueixi viu gairebé trenta anys després del seus inicis. Fina Vilajosana, a més, destaca el fet que sigui accesible per a persones amb mobilitat reduïda. «Si una persona amb cadira de rodes es troba amb un graó, li és un gran problema. Això nosaltres hem aconseguit que no passi i que tothom pugui moure's per tots els espais», afegeix Vilajosana.

El pessebre vivent de Vilandeny es caracteritza per ser un fidel retrat de la vida a pagès i per representar totes les escenes en un recorregut pels característics carrers sense asfaltar del nucli antic. A més, el certamen uneix els habitants de Vilandeny (dins la comarca del Solsonès), Gargallà i Sorba (a Montmajor, pertanyent al Berguedà). D'aquesta manera, es constitueix com a activitat intercomarcal i interprovincial.