La Casa Gran del Miracle inaugurarà l'Espai Natura el proper dissabte

La Casa Gran del santuari del Miracle inaugurarà l'Espai Natura el dissabte que ve, 12 de gener, a les dotze del migdia. Dins del terme municipal de Riner, el Miracle fa anys que acull activitats on l'espiritualitat i la natura passegen de la mà pels paisatges de l'indret.

Com a exemples, hi ha els cicles sobre natura i espiritualitat organitzats pels monjos Ramon Ribera, Vicenç Santamaria i el consultor ambiental Josep Maria Mallarach, que han donat peu a un posgrau de la Universitat de Girona anomenat «Significats i valors espirituals de la natura: percepció, comunicació, gestió i integració», del qual Mallarach n'és director. El postgrau celebra diverses sessions, cada any, al santuari.



Patrimoni

El Miracle és un centre religiós únic a Catalunya datat des de l'any 1458 que presenta un gran llegat artístic que es vol anar obrint cada cop més al públic general. Les diverses activitats que hi mesclen natura i espiritualitat sovint són caminades, xerrades, moments de pregària o meditació, recitals músicals i poètics, entre d'altres.