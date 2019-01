El grup d'Esquerra de Llobera cerca cap de llista

El grup polític d'Esquerra Republicana de Llobera cerca cap de llista per a les properes eleccions municipals del mes de maig del 2019. Actualment, Gerard Barcons (ERC) exerceix com a alcalde des que va prendre possessió del càrrec el mes de juliol passat, després de la mort del batllet anterior, Josep Colell. Tanmateix, Barcons no sap si continuarà.

Amb vint-i-sis anys en el moment de la investidura, Gerard Barcons es va convertir en l'alcalde més jove de la comarca del Solsonès. L'actual batlle de Llobera ha explicat a Regió7 que encara «no hi ha res segur, però passades les festes nadalenques ens hi posarem seriosament per trobar l'equip que formarà la llista. Hi ha una persona clara per a la candidatura però les altres no».

El jove afegeix que treballa de pagès, té «feina fixa i coses de casa», situació que no és gaire compatible amb les tasques a l'alcaldia. Barcons, abans de ser investit com a batlle de Llobera, era regidor d'Esports, Joventut i Cultura del municipi, i també ha format part de la junta de la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès i de les Associacions de Defensa Forestal (ADF) de la comarca.

«El que va portar-me a entrar en política va ser que, quan estava estudiant, l'Ajuntament de Llobera buscava personal i vaig entrar-hi amb un pla d'ocupació. Em van donar feina i llavors hi vaig continuar ben implicat», continua Barcons.



Mandat provisional

Gerard Barcons ja havia estat alcalde en funcions de Llobera durant la malaltia del difunt Josep Colell, i va ser investit alcalde per la resta de mandat. La composició del ple va passar a ser de tres electes de la llista d'Esquerra i dos del PDeCAT (abans CiU). A més, durant el ple d'investidura, Barcons va rebre els tres vots a favor d'Esquerra i un quart vot a favor d'un dels dos regidors a l'oposició, mentre que l'altre vot va ser en blanc. En aquell moment, Barcons es va convertir en l'alcalde més jove de Llobera i de la comarca del Solsonès.

A l'equip d'Esquerra, durant aquests darrers mesos, el jove batlle ha tingut el suport directe de Jaume Badia, fins ara regidor d'Hisenda, Benestar i Família, i de Dolors Caelles, nova regidora després del ple d'investidura. Segons les primeres declaracions com a alcalde en el moment de ser investit, Gerard Barcons va dir que mai «hauria imaginat que em trobaria en aquesta situació». També va voler deixar clara la seva vinculació al projecte de qui l'ha precedit en el càrrec, afirmant que l'alcalde «serà el Josep [Colell] fins al final de mandat».

Històricament, Llobera ha estat un dels tres primers ajuntaments del Solsonès a tenir alcalde d'Esquerra Republicana. Les tres primeres alcaldies van ser les de Josep Colell, Xavier Jounou a Solsona i Benjamí Puig a Pinell.