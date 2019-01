El Consell Comarcal fomenta les mesures d'igualtat de gènere amb un nou projecte

Amb el lema «Si no és ara, quan? I si no és aquí, on?» el Consell Comarcal del Solsonès ha engegat un projecte amb l'objectiu de facilitar a les administracions públiques de la comarca l'aplicació de plans i mesures per a la igualtat entre dones i homes d'una manera pràctica i enfocada a l'acció. El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és l'òrgan de l'ens comarcal que se n'encarrega.

Es tracta d'un projecte vertebrat en quatre eixos, que van de l'elaboració de plans interns d'igualtat entre dones i homes i l'adopció de mesures per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual a la feina, a una programació de càpsules formatives sobre temàtiques concretes i l'edició de material de divulgació i sensibilització.

Com explica Maribel Bella, tècnica del SIAD, pensant a llarg termini, es vol començar posant «el focus en les administracions públiques i, posteriorment, fer-ho extensiu a les empreses del territori». El projecte inclou una programació de càpsules formatives de 90 minuts sobre temàtiques pensades per al personal de l'administració, i obertes a empreses i a entitats. La primera serà el 21 de gener de dos quarts de deu a onze del matí al Consell.