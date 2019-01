Solsonès en un Clic serà un nou recurs turístic i educatiu

El Centre d'Estudis Lacetans (CEL) del Solsonès i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) de Solsona han impulsat una nova eina de gestió, turística i educativa, que inclou tota la informació de què es disposa sobre el patrimoni de la comarca. La iniciativa, anomenada Solsonès en un Clic i que es va començar a gestar fa dos anys, serà presentada públicament el divendres 18 de gener a les set de la tarda a la biblioteca de Solsona.

La plataforma pretén unir la multitud de recursos naturals dels quals disposa la comarca i fer-ne difusió, explicant-los de tal manera que també es pugui portar a terme una funció educativa i turística. «Calculo que hi deuen haver unes deu mil entrades, aproximadament, a hores d'ara. Quan la presentem, des del minut zero, ja s'hi podrà accedir», ha explicat a Regió7 el biòleg David Guixé, un dels impulsors del projecte dins del Centre d'Estudis Lacetans i el Centre de Ciència i Tecnologia.

«Creiem que és una eina amb molt potencial tant a curt com a mitjà i llarg termini, ja que pot servir tant a persones tècniques de les administracions pel que fa a la gestió, així com de consulta turística i educativa tant per petits com persones que estiguin estudiant màsters», afegeix Guixé, que destaca la dimensió participativa del recurs.



«Hi ha molta gent que en les seves estones lliures fa mesos que entra informació de manera altruista, i és una manera de nodrir l'eina que pot mantenir el portal obert», conclou el biòleg. Al servidor Solsonès en un Clic hi haurà un mapa de la comarca, amb els punts marcats. Llavors, clicant damunt de cada element s'obrirà una fitxa amb més informació del punt. Els recursos naturals presents són jaciments arqueològics, fonts, basses, balmes i coves, cases de pagès, rutes, allotjaments, espècies de bolets, i flora i fauna, entre d'altres elements, segons ha continuat explicant David Guixé.

«A escala comarcal, és una eina pionera, per no dir única», ha afegit el biòleg. Les entitats impulsores presenten la nova eina com «el servidor del Solsonès, per conèixer la comarca com mai ho has fet». A més, la iniciativa ha rebut el suport del Consell Comarcal del Solsonès. Josep Caelles, president del Patronat de Turisme, ha declarat que la considera «una molt bona eina per a la comarca».



Quan el Centre d'Estudis Lacetans va celebrar el quinzè aniversari, va començar a fer una recopilació d'elements patrimonials de tota la comarca en un disc digital, i membres de l'entitat van apuntar que seria interessant crear una eina viva que aglutinés tots els recursos, i que els que hi ha hi havia publicats es poguessin corregir o bé ampliar. «Vam veure que podia ser una necessitat», conclou Guixé.

El CEL va néixer l'any 1996 amb l'objectiu de promoure i divulgar la recerca, difusió, estudi i conservació del patrimoni natural i cultural del Solsonès. L'entitat té diverses seccions, d'arqueologia, història, natura i fotografia.