Solsona dedica un espectacle a Roger Mas, nomenat fill predilecte de la ciutat

Tel·lúria evoca la terra: el triangle que formen la poesia, la música i el territori, els tres eixos d'Isàrnia, el món imaginari de Roger Mas. Al mateix temps, recorda Les cançons tel·lúriques (2008), un dels discos més reconeguts del cantautor solsoní. D'aquí que sigui el títol escollit per Víctor Pérez, Moixic, per a l'espectacle artístic pluridisciplinari que dirigeix aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Comarcal de Solsona, per encàrrec de l'Ajuntament, en reconeixement a qui ha estat recentment nomenat fill predilecte de la ciutat.

El muntatge s'inspira en l'obra de Roger Mas, si bé l'homenatjat hi assistirà des d'una butaca. Una desena de músics vinculats a la trajectòria de Mas integraran la banda de l'espectacle, en el qual també participaran l'Orfeó Nova Solsona, una flabiolaire, els poetes Maria Cabrera i Josep Pedrals i tres ballarines del Jove Ballet Solsoní amb una coreografia de Fina Comas. Moixic ha confiat la direcció musical al pianista Xavier Guitó i la direcció artística a Pere Cuadrench.

Entre d'altres, Tel·lúria inclourà una adaptació dels Goigs de la Mare de Déu del Claustre per l'Orfeó Nova Solsona i l'estrena d'una versió del ball de l'àliga de Guitó. De fet, Les cançons tel·lúriques seran presents en aquest espectacle de forma subjacent, tal com explica Moixic. El director del muntatge posa en relleu «els tres eixos que defineixen l'obra de Roger Mas, música, poesia i territori, i que seran molt presents a Tel·lúria». No només parla de les arrels, perquè «el Roger és arrels ell mateix. Sent completament local ens fa universals, i aquí rau el seu èxit i això justifica el títol de fill predilecte», afirma el filòsof, rapsode i amic del cantautor.

Segons ha informat l'Ajuntament solsoní, l'entrada a l'espectacle és gratuïta, però les places són limitades. Per aquest motiu, la regidoria de Cultura facilitarà invitacions anticipades (màxim de dues per persona) a l'Oficina d'Atenció Ciutadana entre dimecres i divendres.



Dos fills predilectes

El 12 de novembre passat el ple municipal va aprovar per unanimitat concedir la màxima distinció de la ciutat a Roger Mas (Solsona, 1975), el segon solsoní de rebre el títol de fill predilecte després que el 2010 s'atorgués, a títol pòstum, a l'alcalde Xavier Jounou, i el 23 de novembre la sala de plens va acollir-ne l'acte institucional.

L'espectacle d'aquest dissabte té la voluntat de fer partícip el conjunt de la ciutadania d'aquest homenatge al seu principal ambaixador artístic.