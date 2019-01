El tram de la carretera de Solsona al càmping s'arreglarà i tindrà carril bici

El projecte de millora previst del primer tram de la carretera LV-4241, de Solsona al Càmping El Solsonès, també inclou un carril bici de dos metres i mig d'amplada. «Després del condicionament d'aquest tram, quedarà arreglar la part urbana de la zona de la Cabana d'en Geli, que serà qüestió de negociar de cara a la propera legislatura», ha explicat a Regió7 l'alcalde de Solsona, David Rodríguez.

Segons fonts de la Diputació de Lleida, propietària de la via, el projecte del tram de Solsona al Càmping El Solsonès «ha complimentat els tràmits d'informació pública» i al mes de novembre el ple de l'ens provincial va aprovar la proposta de resolució de les al·legacions presentades durant la informació pública.

El pressupost d'execució per contracte és de 1.543.961,02 euros i el tram on s'actuarà serà d'1,88 quilòmetres. En la llista de les tasques que s'hi faran, hi ha el desmuntatge de 406 metres de barrera de seguretat metàl·lica i la projecció de quatre murs d'escullera.

«Es va demanar a la Diputació de Lleida que el carril bici arribés fins al càmping, que ha de fer donació d'un tros de terreny a l'Ajuntament. Llavors, la titularitat passarà a ser de la Diputació, que podrà desenvolupar-hi el carril bici», continua Rodríguez, que ha afegit que fa temps, quan es va fer la millora del tram fins a les fonts de Lladurs, les obres ja formaven part del mateix projecte, i «s'ha anat insistint a avançar en la millora de la via».

El director del Càmping El Solsonès, Jordi Guixé, va ser un dels impulsors fa tres anys d'una recollida de firmes per exigir el reasfaltatge del primer tram de la car-retera LV-4241, a iniciativa de la clientela de l'equipament. La campanya criticava els bonys i forats presents a la via i la seva perillositat. Guixé ha explicat que l'únic que s'ha fet en els darrers trenta anys és posar-hi grava, però sense fer-hi cap intervenció important que en disminuís la perillositat. «No hi havia voluntat política per part de la Diputació, arreglaven trams de Lladurs, però paraven quan arribaven al terme de Solsona», afegeix Guixé.

La carretera és popularment coneguda com «la carretera dels bonys». I al primer tram, a més del càmping hi ha el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal. Guixé ha afegit que en el projecte «hauria estat bé que haguessin demanat als veïns per incloure-hi altres serveis com ara la fibra òptica».

Després que s'iniciïn els treballs de condicionament, que encara no tenen dates concretes, faltarà projectar la millora del tram urbà de la zona de la Cabana d'en Geli, «que és molt ample, i la Diputació només volia arreglar-ne la part central», diu Rodríguez.

L'anterior president de l'ens provincial, Joan Reñé, va demanar al consistori solsoní si podia recepcionar el tram urbà, és a dir, quedar-se'n la titularitat i la gestió. L'Ajuntament va respondre que sí, amb la condició que abans la Diputació arreglés la via, inclosos els laterals.