El nou arxiver diocesà diu que cal una atenció especial per als pergamins

El Bisbat de Solsona té nou arxiver diocesà, mossèn Ramon Viladés i Llorens. El bisbe Xavier Novell ha designat Viladés per al càr-rec en substitució, per problemes de salut, de mossèn Enric Bartrina i Corominas, que ha estat durant tres dècades al capdavant de l'Arxiu Diocesà.

Viladés fa aproximadament un any que viu a Solsona després d'estar-se i exercir de capellà al Berguedà. El religiós va néixer el 1940 a Sant Mateu de Bages, a la parròquia de Coaner, en una família pagesa. Va estudiar al seminari de Solsona i va ser ordenat sacerdot el 1965.

Actualment, Viladés forma part de la Comissió de Patrimoni del Bisbat de Solsona, del Patronat del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i del Secretariat Interdiocesà per a la Conservació i Promoció de l'Art Sagrat a Catalunya. Segons ha explicat a Regió7 de les properes tasques de l'Arxiu, Viladés considera «delicada» la de conservar l'apartat de pergamins.

Segons el recentment designat nou arxiver de la diòcesi, l'Arxiu Diocesà té «quatre mil o cinc mil pergamins, i restaurar-los és una feina molt laboriosa que han de fer persones especialitzades i costa diners. Tanmateix, és una de les tasques per anar fent i, si es pot, encara amb més intensitat».

Per a Ramon Viladés, el càrrec d'arxiver diocesà és molt motivador perquè «sempre hi ha feina per fer en el manteniment d'un arxiu». Viladés destaca que a l'Arxiu Diocesà de Solsona ja hi ha Josep Porredon, «que s'ho coneix molt bé».

Els primers passos del religiós van ser com a vicari d'Avià el 1965 i llavors va seguir a la Pobla de Lillet, va estudiar un any pastoral a Bèlgica, va formar part de l'equip parroquial de Berga, va ser capellà de Cal Pons, rector de Bagà i d'Avià altra vegada, però ja l'any 1998.

També ha estat en altres parròquies com la de Capolat, el Cint, l'Espunyola, Correà, Montmajor, el Pujol de Planés i Cal Rosal. El mes de març del 2018, mossèn Ramon Viladés va rebre el primer Premi d'Honor de la Cultura Berguedana per la seva ingent tasca de preservació i divulgació del patrimoni cultural del Berguedà i del bisbat de Solsona al llarg de la seva vida.



Mossèn Viladés és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat en l'escriptura de nombrosos llibres sobre patrimoni material i immaterial del Berguedà, com ara la Colònia Pons, la coral Polifònica de Puig-reig, les muralles de Bagà al segle XIV, el santuari de Paller i la parròquia d'Avià.

A més a més, ha escrit articles a la Catalunya Romànica i la Geografia Comarcal de Catalunya, va ser un dels impulsors i president de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, entitat que des del 1982 edita la revista cultural L'Erol. També ha estat professor a l'escola tècnico-professional Sant Francesc de Berga, i en les seves estones lliures s'ha dedicat a d'altres passions com ara la fotografia.