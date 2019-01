Trepovi té previst construir en el futur una nau al costat de l'actual

Trepovi té previst construir una nau al costat de l'actual. Segons el gerent de l'empresa situada a Solsona, Joan Vila, es tracta d'una ampliació prevista en el futur, però durant el proper mes de febrer començaran les obres de supressió del tros de camí que actualment passa pel mig dels dos terrenys. Els treballs s'allargaran aproximadament un mes i mig.

L'empresa solsonina Trepovi va començar les seves activitats a la nau actual (situada al número 3 del carrer dels Paraires, al polígon solsoní de Santa Llúcia) a final de l'estiu del 2018. Abans, estava situada al polígon dels Ametllers, també a Solsona.

La intenció de l'ampliació és assumir més producció i eixamplar oportunitats per a la compa-nyia. Per fer-ho possible, Trepovi ha invertit quasi tres milions d'euros i ha previst un increment de la plantilla de cinquanta persones més en un termini de tres anys.



La nova nau estarà situada a la parcel·la del costat, a l'altra banda el carrer dels Paraires. És un ter-reny de 7.400 metres quadrats que, sumats als de la nau actual, arriben a un total de 15.300 m2.

L'Ajuntament de Solsona ha fet una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal que es pugui portar a terme la supressió del camí, en el qual s'explica que la superfície total afectada és de 24.958 metres quadrats, i les operacions són promogudes per l'Incasòl, que és el titular dels ter-renys.

El nou carrer que es construirà serà de 1.350 m2, amb una amplada de sis metres, i connectarà amb el camí de Santa Llúcia. El vial afectat, que se suprimirà per permetre l'ampliació de la parcel·la industrial, és de 1.800 m2. A més a més, fonts del consistori solsoní destaquen que es reserven 4.674 m2 de zona verda limítrofa al nou vial, que actuarà de separador entre l'àmbit industrial i els terrenys que inclouen zones habitables.

Joan Vila també ha explicat a Regió7 que es crearà una zona verda al costat del nou camí. «Primer farem la nova via i llavors tallarem l'altra, per no haver de tallar completament el pas. Com a màxim, a causa de la presència de màquines, tallarem puntualment el pas algunes estones del dia», ha afegit Vila.

Trepovi SL és una empresa de més de vint-i-cinc anys d'experiència que es dedica a la fabricació de caldereria de polièster com ara depuradores, filtres, dipòsits, per al tractament d'aigües residuals i netes. A final del 2018 va obrir la seva nova nau a visites per tal de donar a conèixer les seves oportunitats.