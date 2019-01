L'Espai Natura del Miracle vol ser un pol de coneixement intercomarcal

La Casa Gran del Miracle ja té l'Espai Natura, «un pol de coneixement sobre el patrimoni natural de la comarca i la vegueria central», segons fonts de l'Ajuntament de Riner. L'espai museïtzat, que es va inaugurar ahir al migdia, mostra l'evolució des dels anys seixanta fins a l'època actual.

«Hem decidit fer l'explicació a través de la Somereta del Miracle perquè és un ortòpter endèmic en perill d'extinció que només es troba en alguns punts del Pirineu català, entre el Pallars i el Solsonès», va dir a Regió7 l'alcalde de Riner, Joan Solà, i va afegir que l'insecte que guia el recorregut és un dels motius pels quals es va incloure el Miracle dins del Pla d'espais d'interès natural (PEIN).

Ahir hi va haver més d'un centenar de persones assistents a la presentació, entre les quals el director general de Polítiques Ambientals i del Medi Natural, Ferran Miralles; la directora territorial de Territori i Sostenibilitat de la Catalunya Central, Míriam Sort; el president del Patronat de Turisme del Solsonès, Josep Caelles; a més de regidores i regidors de l'Ajuntament de Riner, representants polítics del poble agermanat d'Arnes i representants de Territori Barroc.

Segons el batlle, Joan Solà, l'espai del Miracle té tres eixos, que són el patrimonial, el cultural i el de natura. A l'Espai Natura, per un cantó hi ha la sala de fauna, flora i natura, seguida per diversos punts explicatius de la biodiversitat al Solsonès i el món dels insectes des del punt de vista del naturista amateur Florenci Codina, la família del qual ha fet la donació d'una col·lecció de set-cents coleòpters recollits i estudiats a Riner els anys setanta.

L'espai presenta els aparells i les tècniques d'aquell temps i en mostra l'evolució fins ara. El cost de creació de l'Espai Natura ha estat d'uns 48.000 euros, finançats amb un ajut del departament de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat (per valor de 34.000 euros) i de diverses ajudes, com ara la de la família de Florenci Codina, que, a més de donar la col·lecció d'insectes, també ha fet una aportació econòmica.

Els horaris d'obertura del nou espai museïtzat del Miracle seran els dissabtes, diumenges i festius d'onze del matí a una del migdia, amb entrada lliure, i entre setmana en l'horari de l'Ajuntament.