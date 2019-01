30 multes a Solsona en cinc dies per no dur el cinturó

En una hora diària, de dilluns a divendres, la setmana passada la Policia Local de Solsona i els Mossos d'Esquadra van interposar 30 denúncies en el marc d'una campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit per a l'ús de sistemes de seguretat passiva. En tots els casos el motiu de la infracció, considerada greu, va ser la no utilització del cinturó.

Aquesta falta és multada amb 200 euros i la retirada de tres punts del carnet de conduir per al conductor. Des de la Policia Local se sosté que encara falta molta sensibilització: "Molts conductors tenen la falsa percepció que a l'interior de la ciutat no hi ha risc, quan en realitat l'índex d'accidentalitat dins el nucli urbà més molt més elevat que a fora", assenyala el cap, Josep Garcia.

A Solsona aquest tipus de controls intensius es realitzen tres cops l'any. Els punts més habituals són la carretera de Sant Llorenç, la carretera de Bassella davant l'estació de busos, la plaça de Sant Jordi i la rotonda situada entre l'avinguda del Pont i la carretera de Manresa. "En el patrullatge habitual encara constatem que hi ha molts conductors que no es posen el cinturó", lamenta Garcia.