Roger Mas rep el reconeixement de la ciutat de Solsona amb l'espectacle «Tel·lúria»

La poesia, la dansa i la música es van donar la mà en l'espectacle Tel·lúria, un homenatge que Solsona va dedicar al cantautor Roger Mas amb motiu del seu recent nomenament com a fill predilecte de la ciutat i que es va celebrar dissabte passat al vespre en un Teatre Comarcal amb tots els seients ocupats.

Tel·lúria va tenir una duració de prop d'una hora durant la qual es va fer present damunt l'escenari una part de l'imaginari de Mas i del seu món oníric d' Isàrnia, amb l'arrelament al territori en un paper destacat. El muntatge va ser dirigit pel filòsof i rapsode Víctor Pérez Moixic, que va rebre l'encàr-rec per part de l'Ajuntament, mentre que Pere Cuadrench i Xavier Guitó es van responsabilitzar de la part artística i musical, respectivament.

En un escenari intimista i sobri alhora, i amb Roger Mas a primera fila acompanyat dels seus familiars més propers, l'espectacle va començar amb la música interpretada per la Banda Tel·lúrica (formada per a l'ocasió i integrada per vuit persones sota la direcció de Guitó), a la qual es van afegir els membres de l'Orfeó Nova Solsona en la peça Goigs, contragoigs i recontragoigs basada en els goigs a la Mare de Déu del Claustre, patrona de la ciutat, i que Roger Mas ja va versionar l'any 2008 en el disc Cançons tel·lúriques.

Tot seguit, la banda va tocar Dama d'Aragó i a continuació va tenir lloc el primer interludi líric amb la poetessa Maria Cabrera, que va llegir fragments seus i d'altres autors. Després, el grup musical va interpretar una versió del ball de gegants amb la incorporació de la flabiolaire Iris Badia, amb un vistós i original vestit vermell inspirat en l'antiga figura del flabiolaire que acompanyava el ball de gegants. A continuació, el poeta Josep Pedrals va protagonitzar el segon interludi líric, en el qual va mostrar les seves grans habilitats recitatives plenes d'humor.

Un dels moments destacats de l'espectacle Tel·lúria va arribar amb l'estrena d'una versió del ball de l'àliga composta per Guitó i en la qual tres ballarines del Jove Ballet Solsoní van executar una coreografia de Fina Comas, directora del ballet. Les tres noies portaven unes peces de roba inspirades en el portador de l'àliga durant els ballets tradicionals que se celebren a la plaça Major de Solsona per Corpus i la festa major.

A les acaballes de l'espectacle, Víctor Pérez va fer una peroratio acompanyat de Guitó al piano, on amb el seu singular estil va anomenar indrets del Solsonès, «allà on peses», deia referint-se a Roger Mas.

A continuació, i fora del programa previst, Pérez va convidar Roger Mas a pujar a l'escenari, on el cantautor es va mostrar aclaparat per l'homenatge i tan sols va aconseguir dir un «em sap greu per tota aquesta feina que heu tingut».

Mas, acompanyat de la Banda Tel·lúrica, va cantar Sopluig dolcíssim, la seva particular versió de l'Himne a la Coronació de la Mare de Déu del Claustre. Finalment, amb la banda i tots els participants sobre l'escenari, Tel·lúria va acabar amb la interpretació col·lectiva del Tema d' Isàrnia.

Roger Mas va ser nomenat fill predilecte de Solsona el 12 de novembre passat en un ple municipal que va decidir-ho per unanimitat; i el 23 del mateix mes es va celebrar a la sala de plens de l'ajuntament l'acte institucional.

El cantautor és el segon solsoní a rebre aquesta distinció, la màxima que atorga la ciutat; i el primer va ser l'alcalde Xavier Jounou, que el va rebre a títol pòstum l'any 2010. Mas va rebre el guardó pel seu compromís amb el territori i les seves versions de temes tradicionals locals. L'espectacle de dissabte va portar-li el reconeixement de la ciutadania.