Policia Local i Mossos posen trenta multes en cinc dies a Solsona per no dur el cinturó

En una hora diària, de dilluns a divendres, la Policia Local de Solsona i els Mossos d'Esquadra van interposar la setmana passada trenta denúncies en el marc d'una campanya impulsada pel Servei Català de Trànsit per a l'ús de sistemes de seguretat passiva. En tots els casos el motiu de la infracció, considerada greu, va ser la no utilització del cinturó.

«Aquesta falta és multada amb dos-cents euros i la retirada de tres punts del carnet de conduir per al conductor», sostenen fonts de la Policia Local, que afegeixen que encara falta molta sensibilització.

«Molts conductors tenen la falsa percepció que a l'interior de la ciutat no hi ha risc, quan en realitat l'índex d'accidentalitat dins el nucli urbà és molt més elevat que a fora», assenyala el cap de la Policia Local de Solsona, Josep Garcia.



Controls intensius

A Solsona aquest tipus de controls intensius es porten a terme tres cops l'any. Els punts més habituals són la carretera de Sant Llorenç de Morunys, la de Bassella davant l'estació de busos solsonina, la plaça de Sant Jordi i la rotonda situada entre l'avinguda del Pont i la carretera de Manresa. «En el patrullatge habitual encara constatem que hi ha molts conductors que no es posen el cinturó», lamenta Garcia.

La setmana vinent, entre els dies 21 i 25 de gener, es durà a terme un nou control intensiu a Solsona. La Policia Local també s'adherirà a la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'ús del mòbil al volant. Fer servir el telèfon o el GPS mentre es condueix també suposa una infracció greu, que pot comportar una multa de dos-cents euros i la pèrdua de tres punts.

A final del mes de desembre, la Policia Local solsonina també va començar a portar a terme controls d'alcoholèmia a les travesseres i vies públiques urbanes de la capital del Solsonès mitjançant un conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament.



Formació específica

Els agents de la Policia Local van assistir a una formació específica amb els Mossos d'Esquadra de Trànsit per utilitzar l'alcoholímetre. Abans de festes i durant el període nadalenc el cos policial va iniciar la utilització del nou aparell en preventius d'alcoholèmia, en accidents amb lesions i quan els conductors evidencien símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. Abans, el cos policial municipal tenia un aparell que no estava homologat per interposar denúncies.