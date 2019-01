La Cuineta d'Aquí de l'Agència vol recórrer el territori i portar la gastronomia al carrer

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ha posat en marxa la Cuineta d'Aquí, que ja ha recorregut diverses fires i prepara l'any 2019 amb «ganes de seguir presents encara en més esdeveniments i demostracions», segons ha explicat a Regió7 Carles Pujol, tècnic agroalimentari de l'Agència de Desenvolupament.

«La idea és que el producte local vagi a la gent, que les persones es trobin la Cuineta a les fires, al bell mig de la plaça», continua Pujol, que ha afegit que l'empresa d'Oliana Taurus ha col·laborat en la iniciativa cedint electrodomèstics valorats en aproximadament un miler d'euros. El projecte va sorgir de les taules de treball de Solsona Co, amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania el producte d'aquí, «és a dir, de proximitat i temporada», segons Pujol.

La Fira del Bolet i el Boletaire de Solsona, celebrada la tardor passada, va ser un dels moments de presentació de la Cuineta, que estava situada a la cèntrica plaça Major solsonina i va oferir tallers infantils de cuina impartits per Laia Espasa (Toleràncies, menjant amb il·lusió i la botiga Molsa de Solsona) i per Marc Pla (Formatgeria del Miracle, a Riner).

La cuina portàtil també va estar present a la Fira del Trumfo i la Sal d'Odèn, on la va utilitzar Roger Vilaginès, del Restaurant Mare de la Font, a Solsona, i va visitar la Fira de la Llenega, amb els cuiners Jordi Llobet, del Restaurant L'Ó del Món Sant Benet, amb una estrella Michelin, i Jordi Prat, de La Cuina del Ganxet de Cardona. A la biofira l'Ecològica va ser el torn de Marc Casabosch, autor del llibre Un hort per ser feliç.

«La vam dissenyar des de l'Agència, amb l'objectiu de disposar d'una cuina amb rodes per entrar a tot arreu. Còmoda, pràctica i complementada amb artesania del territori, com ara els ganivets Pallarès», conclou Pujol, que afegeix que l'equipament pot ser llogat per entitats o particulars que la vulguin utilitzar per promoure el producte local.