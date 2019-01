La Festa de Sant Antoni fa canvis en la programació

La Festa de Sant Antoni Abat a Solsona, que honora el patró dels traginers i se celebra el cap de setmana del 19 i el 20 de gener, presenta enguany un seguit de modificacions.

Oriol Vilaginés, un dels tres pendonistes, juntament amb Jaume Guzman i Marc Vila, ha explicat a Regió7 que les exhibicions de dissabte s'han mogut a diumenge «perquè les activitats no quedessin tan concentrades. Vam adonar-nos que no podíem tenir els infants tanta estona seguida en hores i hores d'activitats». Així, l'organització de la tradicional festa ha passat les exhibicions de dissabte a diumenge al matí.

«Dissabte teníem la sensació que quedava tot molt atapeït», afegeix Vilaginés, content que a la programació de diumenge, on ja hi havia les passejades en poni des de les onze fins a la una, s'hi vagin afegint més propostes.

En les exhibicions de cavalls, segons l'organització, s'hi mostrarà la utilitat dels èquids en les tasques del camp i el bosc, a més d'explicacions sobre la vestimenta i demostracions de maneig i capacitat dels animals i els menadors. Diumenge es clourà amb el ball a càrrec de l'orquestra Cafè Trio a partir de dos quarts de set de la tarda a la Sala Polivalent.



Dissabte, dia central

L'organització, a càrrec de Cofestas, ha explicat que una altra de les novetats és el canvi del sopar de dissabte per un dinar «de caire popular, on tothom qui ho vulgui es pot apuntar», segons Vilaginés, que afegeix que el teatre s'ha hagut de suprimir enguany, perquè no hi havia temps per fer-ho tot. «Un cop s'acabin els Tres Tombs, dinarem», explica el pendonista.

Dissabte, 19 de gener, començarà amb una concentració a la plaça Major a les nou del matí, seguida per la sortida de la comitiva a tres quarts de deu del matí amb els Trabucaires i el grup Batxaranga. A les deu hi haurà missa a la catedral amb l'acompanyament de Gospel Sons. Després, serà el moment de la cercavila, la benedicció i els Tres Tombs a partir de dos quarts de dotze del migdia.

A la una, el focus d'atenció serà La Gran Cagada al Camp del Ser-ra, un joc que també és una de les novetats d'enguany. «Presenta un format tipus llumineta. Marcarem una quadrícula al Camp del Serra i allà on la mula protagonista faci les necessitats decidirà la persona guanyadora», explica Vilaginés, i continua dient que «durant la cercavila hi haurà el joc de les cintes, a cavall, més vistós pels espectadors».

Una altra de les propostes participatives de l'edició d'enguany serà el «rodeo de rucs, un joc obert a tothom», segons l'organització. La prova consistirà a dur ruquets d'un tancat a un altre en parelles de dos genets i dos cavalls. La festa de dissabte es tancarà amb el dinar a la Sala Polivalent a partir de les dues, al qual cal inscriure's durant dissabte mateix.