Joan Parcerisa i Albacete, nou membre de la candidatura d´ERC a Solsona

Esquerra Republicana de Solsona posa punt i final a la presentació de les noves incorporacions de la candidatura present. La llista de David Rodríguez agrega el component més jove del moment, i alhora cap de campanya amb el suport del líder del grup. D'aquesta manera, ERC posa en valor els ingredients que defineixen l'equip: il·lusió al mateix temps que experiència.

Joan Parcerisa i Albacete, solsoní de 22 anys, destaca per la seva formació i implicació política. Parcerisa, recent graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra i conseller nacional del Jovent Republicà, és afí al món polític local des de ben petit. La carrera política del novell del grup es troba en constant aprenentatge, ja que actualment cursa un màster en Gestió Pública. La participació local de Parcerisa també acapara els àmbits esportiu i cultural, dels quals n'ha estat activament partícip en entitats com Joventut Solsonina, al capdavant com a president durant un bienni, i jugador i entrenador al Club Futbol Solsona i al Futbol Base Solsona-Arrels.

Rodríguez ha volgut parar esment en què el futur de l'equip, dugui el nom, entre d'altres, de Joan Parcerisa: "Es tracta d'una figura jove amb empenta i uns coneixements acadèmics que l'escauen dins el nostre grup". Així doncs, el candidat a la reelecció ha assegurat que Parcerisa "tindrà un paper rellevant a la ciutat", atès el seu perfil proper i polivalent. Un perfil que el converteix, segons s'atreveix Rodríguez, en idoni a l'hora d'ocupar diverses regidories -que podran variar segons el resultat electoral- com joventut, esports, comunicació i noves tecnologies així com participació ciutadana, cultura i/o polítiques d'igualtat.

Parcerisa manifesta una posició republicana evident, atès que se suma al projecte d'ERC "per treballar pel canvi de política municipal i comarcal

iniciat a les últimes legislatures". Al mateix temps, el solsoní explica que ERC és un partit amb una trajectòria de 87 anys nets de corrupció des dels valors del republicanisme, el feminisme, l'ecologisme i el socialisme: "són valors que ens han de dur cap a una societat més justa i igualitària". Així, tot i ser conscient de la seva breu perícia, Parcerisa es veu capaç d'aportar personalitat i professionalitat gràcies als seus coneixements acadèmics i la implicació en el teixit associatiu local. El jove politòleg s'adhereix a l'Esquerra municipal tenint en compte el lema "la política, si no la fas, te la fan". Per aquesta raó, considera que mecanismes com els de participació ciutadana són l'esdevenidor i, alhora, l'eina més justa de la política municipal.

La nova incorporació republicana assegura sentir-se còmode a l'hora de sumarse a la candidatura present, atès que "parlem d'un govern que ha fet bona feina". Parcerisa es refereix a comeses que denoten un canvi substancial, sobretot, en els equipaments socioculturals i esportius de la ciutat com la creació recent de l'Oficina Jove i la Biblioteca Municipal així com les millores en les instal·lacions esportives. En aquesta línia, el jove integrant es fixa en la potencialitat atorgada als equipaments esportius a l'aire lliure. Tanmateix, "l'increment de la partida pressupostària destinada a la festa major jove i la compra de l'edifici de Cal Manel per donar lloc a un espai dels gegants de Carnaval denota un equip de govern que dona confiança cap a un dels motors més forts de Solsona tals com les entitats i associacions", valora Parcerisa.

L'aposta pel talent del jovent

En relació als eixos programàtics, el capdavanter dels republicans ha remarcat que aquesta aposta pel jovent assegura "aire fresc i, al mateix temps, ens acosta a un segment de població molt important per nosaltres com és el jovent". Per aquest motiu, s'ha apostat per la incorporació de dos perfils juvenils que donaran suport en les àrees de comunicació i disseny de la campanya. Per una banda, Nicola Roca, de 22 anys i graduada en estudis de gestió en disseny, duu a terme el disseny gràfic. Pel que fa a la premsa, Maria Moreno, de 20 anys i estudiant de periodisme, es troba al capdavant de l'àmbit comunicatiu de la campanya. Segons l'alcalde, es tracta de dues integrants "capaces d'aplicar els seus coneixements i oferir una atmosfera més dinàmica i enèrgica a l'equip". Al mateix temps, Joan Parcerisa també entoma l'organització de la campanya, atesa "la seva formació acadèmica i l'adhesió a la candidatura", argumenta Rodríguez.