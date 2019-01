Entitats de la comarca presenten l'eina col·lectiva El Solsonès en un clic

La biblioteca Carles Morató de Solsona ha acollit la presentació de l'eina col·lectiva El Solsonès en un clic, una plataforma que uneix la multitud de recursos naturals dels quals disposa la comarca. La sessió, celebrada ahir divendres al vespre, va tenir representants de les entitats impulsores, que són el Centre d'Estudis Lacetans (CEL) del Solsonès i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) de Solsona.

A l'inici, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va assenyalar l'aprofitament de les noves tecnologies que porta a terme la plataforma, mentre afegia que és una eina que ha de poder «seguir i ser capaç d'explicar-se». Després, el director del Centre de Ciència i Tecnologia, Antoni Trasobares, va focalitzar el seu parlament en la importància d'aplicar els coneixements del centre de recerca en iniciatives que incideixin a escala local que a la vegada «potenciïn la comarca».



Possibilitats educatives

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va afegir que es tracta d'un «instrument viu i obert, ampliable i adaptat a les noves tecnologies». El batlle també va destacar l'opció que representa per estudiosos que facin recerca, pel que fa a la vessant educativa, que s'uneix a les possibilitats turístiques amb les que compta la plataforma. Segons Trasobares, servirà per saber «què es pot fer en una jornada a la comarca».

«Creiem que és una eina amb molt potencial tant a curt com a mitjà i llarg termini, ja que pot servir tant a persones tècniques de les administracions pel que fa a la gestió, així com de consulta turística i educativa tant per petits com persones que estiguin estudiant màsters», ha explicat a Regió7 David Guixé, biòleg i un dels impulsors del projecte dins del Centre d'Estudis Lacetans i el Centre de Ciència i Tecnologia, que també va participar de la presentació d'ahir juntament amb l'enginyer del CTFC Fermí Garriga.

El Solsonès en un clic, que és anomenat per diversos impulsors «portal comarcal», presenta com a característiques principals la facilitat d'ús, la multiplicitat de possibilitats, la proximitat amb l'usuari, l'actualització contínua i la interacció. Segons Garriga, hi ha aproximadament 10.000 elements registrats, dels quals més de 8.700 tenen fitxa.