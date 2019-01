La Fira del Tió aporta 665 euros al Rebost Solidari i fa una crida al voluntariat

El Consell Comarcal del Solsonès ha acollit el lliurament al Rebost Solidari de 665 euros per la Fira del Tió. És la xifra recaptada mitjançant la venda de tions i bastons. En l'acte de lliurament hi han assistit el director de Solsonès Fires, Josep Caelles, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, i l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, en representació de les entitats organitzadores.

Joan Angrill hi ha assistit en nom de Creu Roja del Solsonès, i Ramon Padullés, com a president de Càritas Arxiprestal. Els dos han rebut el donatiu com a gestors del Rebost Solidari, que han agraït, a la vegada que han fet una crida al voluntariat per properes edicions.