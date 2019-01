Joan Parcerisa, nou membre de la candidatura d'Esquerra a Solsona

Esquerra Republicana de Solsona posa punt i final a la presentació de les noves incorporacions de la candidatura present. La llista de David Rodríguez agrega el component més jove del moment, i alhora cap de campanya amb el suport del líder del grup. D'aquesta manera, ERC posa en valor els ingredients que defineixen l'equip: il·lusió al mateix temps que experiència.

Joan Parcerisa i Albacete, solsoní de 22 anys, destaca per la seva formació i implicació política. Parcerisa, acabat de graduar en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra i conseller nacional del Jovent Republicà, és afí al món polític local des de ben petit. A més, per completar la seva formació, actualment cursa un màster en gestió pública. La participació local de Parcerisa també acapara els àmbits esportiu i cultural, amb Joventut Solsonina i els clubs de Futbol Solsona i el Futbol Base Solsona-Arrels.

Rodríguez ha volgut parar esment en el fet que el futur l'equip incorpori, entre d'altres, Joan Parcerisa, ja que es tracta «d'una figura jove amb empenta i uns coneixements acadèmics que s'adeqüen a la perfecció al nostre grup».

Així doncs, el candidat a la reelecció ha assegurat que Parcerisa «tindrà un paper rellevant a la ciutat», atès el seu perfil proper i polivalent. Un perfil que el converteix, segons s'atreveix a afirmar Rodríguez, en idoni a l'hora d'ocupar diverses regidories.