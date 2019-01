Dos espectacles molt lluïts i oberts a tothom que substitueixen les antigues curses

Ja fa tres anys que els organitzadors de la festa van decidir eliminar de la programació les curses de cavalls al Camp del Serra perquè, d'una banda, es va voler limitar el ric d'accidents i, d'altra banda, aquest espectacle cada any atreia menys públic, tot i tractar-se d'un acte centenari.

Aquest any es van organitzar dos espectacles de manera simultània al mateix Camp del Serra. Un era La gran cagada: en un ter-reny dividit en quadrícules numerades es va deixar lliure un cavall fins que va defecar sobre un número, que feia guanyador de 200 euros el signant del mateix número en una llumineta. El segon espectacle va ser un rodeo on dos genets coordinats havien d'introduir dos cavalls dins un espai delimitat prèviament, a la manera dels concursos de gossos d'atura. Es tractava d'espectacles oberts a la participació de tothom, i que van tenir molt bona acollida entre un públic que omplia el Camp del Serra com feia anys que no es veia; i que posa de manifest el paper encara destacat dels èquids a la comarca.