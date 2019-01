L'Agència i el Consell unifiquen els seus serveis d'atenció a les empreses

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) i el Consell Comarcal del Solsonès han unificat el servei d'atenció a les empreses, que s'anomena Puntempresa. Demà, 23 de gener, a partir d'un quart d'una del migdia, el local social de Clariana de Cardener acollirà la presentació oficial de la iniciativa, l'objectiu de la qual és optimitzar els recursos del territori i oferir un millor servei, segons fonts de l'Agència.

El nou punt d'atenció empresarial del Solsonès va dirigit a totes aquelles persones que gestionin una activitat econòmica en qualsevol de les seves fases, ja sigui en la creació, la consolidació, el creixement o la cessió. En la informació prèvia a la presentació oficial de demà, també es destaca la importància que les activitats econòmiques estiguin ubicades a Cardona, Solsona o comarca del Solsonès.



Serveis disponibles

Els diversos serveis que ofereix el nou Puntempresa van des de la informació i l'orientació pel que fa a emprenedoria, els tràmits administratius i la gestió de subvencions fins a l'assessorament, la formació empresarial i la cooperació.

Pel que fa als assessoraments, seran personalitzats i tindran en compte els àmbits de l'estratègia digital, la gestió estratègica, la millora de l'eficiència i la gestió del temps, entre d'altres aspectes.

Així mateix, la cooperació també és un dels punts destacats del catàleg, amb l'organització de visites a empreses del territori i d'altres territoris, trobades temàtiques o dinàmiques per crear nous projectes. Segons fonts de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, es tracta d'un «catàleg viu, que té la voluntat de respondre de forma continuada a les necessitats empresarials». També s'enumeren un seguit de projectes transversals a part dels serveis directes a l'empresa, com per exemple el pla de millora de polígons, les missions i visites d'intercanvi d'experiències, campanyes comercials i promocionals del territori.

L'Agència de Desenvolupament Local Solsona i Cardona va néixer l'any 2014 arran de l'Acord territorial Solsona-Cardona. A la presentació hi haurà responsables tant de l'Agència, del Consell i diverses institucions i entitats de Solsona i Cardona.