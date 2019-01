Solsona presenta l'obra sobre l'Alzheimer «Postals presents per a una mare absent»

Solsona acollirà la presentació, el proper divendres 1 de febrer del 2019, del llibre Postals presents per a una mare absent, que tracta sobre experiències amb la malaltia d'Alzheimer. L'autor, Pep Garcia Orri, ha titulat l'acte «10 coses que he après amb l'Alzheimer... Tot i que jo no volia».

La biblioteca Carles Morató de Solsona acollirà l'esdeveniment a partir de les set de la tarda, en la presentació d'una obra d'Edicions de l'Albí que té pròleg de Cristina Maragall i que destinarà els beneficis de la seva a la Fundació Pasqual Maragall d'investigació sobre la malaltia.

Postals presents per a una mare absent és un llibre de vint-i-set postals que són vint-i-set instants, flaixos fugaços, quotidians, sorprenents, descoratjadors, tendres. compartits amb Maria Orri, que és la mare de l'autor, i l'Alzheimer. Segons Garcia, no es tracta d'un llibre de records, sinó de moments escrits en temps real. L'acte és organitzat per Òmnium Cultural del Solsonès, amb la col·laboració de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de les comarques centrals.